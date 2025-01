Rapine, donna assalita con due coltelli in un bar a Firenze

Una commessa di Firenze è stata rapinata in pieno giorno dentro il bar dove lavora da un bandito che le ha puntato ben due coltelli, uno alla gola e uno alla schiena, poi è fuggito con un bottino di 800 euro. E' accaduto in un bar di piazza Tavanti intorno alle 14, in un momento senza clienti. Sul posto è intervenuta la polizia. L'episodio risale a ieri.

Il criminale ha saltato il bancone, secondo quanto ricostruito, con due coltelli per minacciare la donna con due coltelli, uno puntato alla gola l'altro con lama più lunga, alla schiena. Poi ha preso i soldi che c'erano in cassa ed è fuggito.

La vittima non ha riportato ferite ma è stata soccorsa in stato di choc, di forte agitazione. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sorveglianza della zona per cercare il rapinatore.





