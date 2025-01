Minaccia Cc col coltello, lo arrestano e poi torna libero

I carabinieri della stazione Uffizi gli notificano a casa un provvedimento, va in escandescenza e li minaccia con un coltello. Un marocchino, 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato per questo arrestato a Firenze, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Il tribunale ha convalidato l'arresto e l'uomo è stato rimesso in libertà.

I militari si sono recati nell'abitazione dell'uomo per una notifica. Il 30enne, secondo quanto ricostruito, è andato su tutte le furie, brandendo un coltello e colpendo con spintoni e calci i carabinieri che alla fine lo hanno immobilizzato. È scattata la perquisizione nell'abitazione dell'indagato e sono stati trovati e sequestrati oltre al coltello, 30 dosi di cocaina pronte per la vendita, due pezzi di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 2.300 euro in contanti. Il tribunale ha convalidato l'arresto poi l'indagato è stato rimesso in libertà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA