La Costituzione italiana tradotta in grafica da Testi Manifesti

La Costituzione della Repubblica Italiana 'letta', illustrata e trasformata in grafica da Testi Manifesti, progetto dell'artista e graphic designer Marco Petrucci che trasforma frasi emblematiche della cultura pop, citazioni musicali, cinematografiche, di attualità e politica in manifesti d'autore. Il volume, edito da People, sarà presentato ufficialmente per la prima volta il 24 gennaio in Palazzo Vecchio a Firenze, alle 18 in Sala d'Arme.

Grazie all'autore, si spiega in una nota, le parole della Costituzione, e in particolare i primi 12 articoli, diventano così tratto grafico, prendono corpo, acquisendo ancora una volta peso; un lavoro che le rende "vive", attuali, fortissime. Alla presentazione a Palazzo Vecchio parteciperanno, oltre l'autore, Pippo Civati, Sofia Bonacchi, cofondatrice e direttrice ddella galleria specializzata in arte contemporanea e urbana Street Levels Gallery, il presidente del Consiglio comunale e promotore dell'evento Cosimo Guccione, e la giornalista Laura Bonaiuti in qualità di moderatrice. "La nostra bellissima Costituzione è lettera 'viva' e quanto fatto da Testi Manifesti in questo libro originalissimo, ce lo rivela plasticamente - commenta Guccione -. Il suo lavoro mi ha fatto ripensare a quello degli amanuensi che nel medioevo cesellavano quegli incredibili capolettera che agguantavano, immaginiamo, l'attenzione dei lettori portandola dentro il libro".



