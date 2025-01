Incendio in zona industriale Empoli, forte vento alimenta fiamme

Incendio a Empoli (Firenze) all'interno della zona industriale in via del Molin Nuovo adibita al trattamento di carta compressa e cartone. Sul posto dalle 15.45 i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli e di Castelfiorentino.

Le fiamme sono state alimentate dal forte vento: al lavoro tre squadre, un'autobotte e un'autoscala dal distaccamento di Firenze ovest, una Kilolitrica (25.000 litri) ed altre risorse da altri comandi limitrofi. Presente anche la polizia locale per garantire l'arrivo di altri automezzi. Nel tardo pomeriggio il rogo è stato messo sotto controllo l'incendio: le attività smassamento e di spegnimento, fanno sapere i vigili del fuoco, si protrarranno per le prossime ore.

