Incendio in palazzo Livorno, quattro intossicati,uno è grave

Quattro persone sono rimaste intossicate dal fumo di un incendio che si è sprigionato nella loro abitazione stamani in un palazzo nel quartiere Corea a Livorno in via Don Albertario: gravi le condizioni di un 64enne, poi ricoverato in rianimazione. Gli altri tre sono in ospedale in osservazione.

Lo stabile, un immobile di edilizia popolare, è stato temporaneamente evacuato dai vigili del fuoco arrivati sul posto per domare le fiamme che, secondo una prima ipotesi ancora al vaglio, potrebbero essere state causate dal malfunzionamento di una coperta termica. Dal rogo si è formato un denso fumo che ha subito invaso l'appartamento e gli occupanti sono riusciti a uscire all'esterno. Oltre alle squadre dei vigili del fuco sono intervenute le ambulanze dell'Svs, della Misericordia di Livorno, i vigili del fuoco, la polizia municipale, Anpana e la protezione civile che ha preso in carico circa 15 abitanti dello stabile evacuato, tutte incolumi.



