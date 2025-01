Fiamme in condominio,vigili fuoco liberano bloccati in ascensore

Incendio a Scandicci (Firenze), dove ha preso fuoco il quadro elettrico nel vano scale di un condominio di sei piani. Sul posto, in via Boccaccio, due squadre dei vigili del fuoco, distaccamento di Fi-Ovest e San Casciano Val di Pesa, per liberare alcune persone rimaste bloccate all'interno dell'ascensore per la mancanza di energia elettrica. Nessuno è rimasto ferito, gli abitanti sono stati fatti uscire sulle terrazze.

Presente anche l'autoscala e il carro aria. I vigili del fuoco stanno provvedendo alla rimozione dei fumi della combustione dal vano scale con estrattori di fumo ed è stato chiesto anche l'intervento di personale Enel.



