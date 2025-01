Monossido in una casa a Viareggio, trovato morto 64enne

Un uomo di 64 anni è stato trovato morto in un'abitazione a Viareggio (Lucca): il decesso, secondo quanto appreso, probabilmente è stato causato da intossicazione da monossido di carbonio.

Il 64enne è stato rinvenuto ieri sera in un'abitazione in via dei Comparini dove poi sono intervenuti, su richiesta del 118, i vigili del fuoco per verificare la presenza di monossido di carbonio all'interno della casa.

Per l'uomo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche i poliziotti del commissariato di Viareggio.





