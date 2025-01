Macron debutta nel segmento lifestyle

Non solo abbigliamento tecnico per sportivi: dopo una prima partecipazione a Pitti Uomo nel giugno dello scorso anno, il marchio Macron entra ufficialmente nel segmento lifestyle. L'azienda emiliana è al salone fiorentino per presentare la collezione Clubhouse, una vera e propria linea di abbigliamento per tutti i giorni, fatta di tessuti altamente tecnici, traspiranti e resistenti. Quindi capispalla e cappotti per uomo e donna, realizzati in lana e neoprene, ma pure giacche imbottite dallo stile elegante, capi che vanno a completare il look degli atleti dopo l'allenamento o la gara.

"Dall'edizione della scorsa estate di Pitti Immagine Uomo possiamo dire di aver ufficialmente fatto il nostro ingresso nel mondo della moda con una collezione in grado di fondere eccellenza tecnica e iconico stile italiano - spiega Gianluca Pavanello, ceo di Macron -. Avevamo la necessità di ampliare l'offerta per chi compra il kit sportivo. L'obiettivo è accrescere ulteriormente la community delle persone che condividono con noi valori come l'amore per lo sport, la bellezza e la ricerca di uno stile unico".

Ma non è l'unica novità per l'azienda di Valsamoggia (Bologna) che nel 2024 ha fatturato 222 milioni di euro, di cui l'80% realizzato all'estero (vendendo 13 milioni di pezzi in un anno). L'ampliamento al segmento lifestyle ha coinciso con l'apertura della filiale americana, nel Connecticut, per spingere le vendite negli Stati Uniti che ad oggi rappresentano un mercato marginale. "Contiamo che nel giro di 5 anni possa essere più dell'Europa - spiega Pavanello -, quindi oltre i 150 milioni di euro". Non solo, l'azienda nata nel 1971 e che conta oggi 330 dipendenti e ha una sede di 50.000 mq, sta lavorando per ultimare entro il 2025 un altro stabilimento adibito a magazzino da 50.000 mq, oltre a due campi da padel e uno da basket dove gli atleti possono testare i capi sportivi.

Oggi Macron sviluppa il proprio business attraverso tre principali linee di business: sponsorizzazioni tecniche con squadre sportive, federazioni e organizzazioni, creazione di collezioni di abbigliamento e attrezzature sportive per le squadre di ogni livello (dal professionistico all'amatoriale) e creazione di collezioni da padel e activewear, oltre alla nuova linea lifestyle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA