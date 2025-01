Nuovo allestimento per sala Museo Zeffirelli su Inferno dantesco

Un allestimento tutto nuovo per la Sala Inferno del Museo Zeffirelli a Firenze a partire dal prossimo 20 gennaio. Un intervento voluto da Pippo Zeffirelli che prevede un rifacimento completo dei supporti che accolgono i bozzetti disegnati dal maestro per il progetto cinematografico mai realizzato dedicato all'Inferno dantesco, insieme a un nuovo sistema di illuminazione che ne esalta il valore artistico e scenografico. Un intervento, quello voluto dal presidente della Fondazione Franco Zeffirelli, che si inserisce in una serie di iniziative volte a rendere sempre più coinvolgente l'esperienza museale. Il Museo, che custodisce bozzetti, costumi, modellini e foto di scena realizzati da Zeffirelli in oltre 70 anni di attività tra teatro, opera e cinema, punta così a offrire una fruizione interattiva e immersiva, visto che nel 2024 sono state inaugurate altre due sale multimediali: Viva l'Opera, per scoprire in maniera coinvolgente e immediata il lavoro propedeutico alla messa in scena di alcuni degli spettacoli prodotto da Zeffirelli, e la sala dedicata a Maria Callas.

Nell'ottica della divulgazione, a fianco delle tre sale immersive multimediali, la Fondazione Zeffirelli ha inoltre messo a disposizione dei visitatori dieci esperienze in realtà aumentata che consentono ai visitatori del museo di accedere in maniera interattiva ad alcuni materiali d'archivio non esposti.

Dopo aver scaricato sul proprio smartphone o tablet l'applicazione gratuita 'Zeffirelli Museo', i visitatori potranno inquadrare 10 opere selezionate e contrassegnate nel percorso museale, e avere individualmente accesso a una vera e propria narrazione accompagnata da materiali inediti come bozzetti, disegni, oggetti e foto di scena, testi, contributi audiovisivi.



