Incidente a ultraleggero nel Pisano, illese due persone a bordo

Incidente a un ultraleggero questo pomeriggio in provincia di Pisa, illese secondo quanto riferito dai soccorritori le due persone a bordo. Sul posto ha operato una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, intervenuta alle 16 sulla sp 64 in prossimità dell'aviosuperficie Valdera, nel comune di Capannoli: il velivolo si spiega, probabilmente in fase di atterraggio, ha impattato nel terrapieno della carreggiata. Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i luoghi dell'intervento e collaborato con il 118 e le forze dell'ordine intervenute.



