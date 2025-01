Fiorentina: Ferrari, nessun contatto con altri tecnici

"Ho sentito il presidente Commisso poco fa, il messaggio che vuole dare è che con l'allenatore non c'è nessunissimo problema, non sono stati chiamati altri tecnici e il gruppo è unito e convinto di uscire da questo periodo". Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari a margine della presentazione del centrocampista Michael Folorunsho oggi al Viola Park.

"Poche settimane fa abbiamo fatto un incontro con i media, da parte di tutti sono arrivati complimenti e Palladino - ha continuato il dirigente - ha detto di tenere questi complimenti per i momenti difficili. Questo è uno di quelli ma ne usciremo tutto assieme, con il lavoro e i giocatori che abbiamo e che andremo a prendere in questo mercato".



