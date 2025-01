Esercito Sportswear a Pitti, debutta la felpa 'riscaldabile'

Nasce la felpa 'riscaldabile' che, grazie a un bottone applicato sul petto, permette di donare calore a chi la indossa. L'idea è proposta all'interno della linea Esercito sportswear, presentata oggi in anteprima a Pitti Uomo 107, all'interno della collezione autunno/inverno 2025/26.

Si tratta di una vera e propria capsule collection di capi riscaldabili, progettati per offrire calore grazie a un reticolato riscaldante posto all'interno di felpe e giacconi, attivabile tramite una semplice ricarica.

Tutta la collezione si ispira all'Artico, scelto come elemento di sintesi fra abbigliamento destinato al grande pubblico ed equipaggiamento delle truppe alpine dell'Esercito, usato in alta quota e in condizioni climatiche estreme.

Altro tema inserito in collezione riguarda il recupero dei paracadute, simbolo di resistenza e protezione, che al termine della vita operativa vengono trasformati in piumini caldi e imbottiti, ideali per le stagioni più fredde. Il marchio commerciale dell'Esercito italiano è prodotto da Officina Italia, su licenza esclusiva concessa da Difesa servizi, società in house del ministero della Difesa incaricata di valorizzare gli asset delle Forze armate.



