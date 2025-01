Aeronautica Militare, collezione con un'anima contemporanea

Tra gli espositori di Pitti Uomo 107 c'è anche Aeronautica Militare con la collezione autunno/inverno 2025/26, che mixa il fascino del mondo militare con un'anima urbana e contemporanea. Il focus è sulle iconiche grafiche, i patch distintivi, gli scudetti e i dettagli tricolori che omaggiano in chiave moderna l'essenza del brand.

Tra le novità c'è l'uso del panno, un tessuto compatto e strutturato dal forte richiamo militare, che debutta nei bomber e nelle classiche field jacket. Viene anche introdotto un innovativo tessuto spalmato in cotone e poliestere, ispirato al mondo militare, che grazie ad uno speciale coating aggiunge un tocco vintage e una finitura idrorepellente.

Focus anche sulla trapuntatura dei capi, con il caratteristico motivo a cipolla che non solo migliora l'isolamento termico ma crea anche un effetto volumetrico che richiama il mondo militare (tra i riferimenti Vi sono anche le tasche, ispirate alle tute dei piloti). Quest'anno il brand amplia anche la proposta di maglieria, con lana cardata e lavorazioni pettinate. La palette cromatica si muove tra toni neutri e coloniali, ispirati ai colori autunnali con sfumature che spaziano dal beige al verde oliva, illuminate da accenti vivaci. Immancabile il blu, colore iconico di Aeronautica militare.



