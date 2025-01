2 denunciati per furti di orologi di lusso a Forte dei Marmi

Indagini della polizia hanno portato alla denuncia di due presunti autori di furti di orologi di lusso avvenuti a Forte dei Marmi (Lucca) con assalti in strada. Sono due marocchini di 29 e 26 anni, senza fissa dimora.

Per il personale del commissariato i due denunciati hanno colpito la prima volta a luglio 2024, in pieno giorno, nel centro di Forte dei Marmi. La vittima, un uomo di 80 anni che, proprio per timore dei furti, aveva tolto dal polso l'orologio dal valore di 50.000 euro per metterlo in tasca, ma poi entrando nella propria auto lo aveva ripreso per indossarlo di nuovo.Uno dei malviventi, già in agguato per fare qualche rapina, ha avuto il rapido colpo d'occhio per strappare l'orologio dalle mani del legittimo proprietario e scappare a piedi con un complice.

Il secondo episodio ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Forte dei Marmi risale a ottobre 2024. In questo caso la vittima era in bicicletta, è stata seguita fino al portone di casa dove è stata avvicinata con una scusa da uno straniero che, con violenza, gli ha strappato l'orologio dal polso per poi scappare. Ora le posizioni dei due denunciati sono al vaglio della procura della Repubblica di Lucca.



