Vento forte a Pistoia e Prato, alberi caduti su case e auto

A causa del forte vento nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 30 interventi nel territorio della provincia di Pistoia per la caduta di piante, tegole e lucernari.

In particolare, a Montecatini Terme, i pompieri sono intervenuti nella notte in viale Marconi per la caduta di una pianta su un edificio, danneggiando soprattutto il tetto. Per rimuovere l'albero, un grosso pino, è stato necessario l'impiego di un'autogru.

Vigili del fuoco impegnati anche in provincia di Prato, 16 gli interventi, soprattutto per alberi, rami e oggetti pericolanti a causa del vento. Il più rilevante questa mattina, nel comune di Vernio, dove una squadra proveniente dal distaccamento di Montemurlo è stata impegnata per alcune ore per la rimozione di un albero caduto su alcune autovetture parcheggiate. Sul posto anche la polizia municipale. Non si sono registrati feriti.



