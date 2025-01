Incendio in una cabina elettrica di Firenze, in via San Gallo all'incrocio con via Guelfa. Su posto, dalle 16.40, oltre ai vigili del fuoco del comando cittadino, sede centrale, anche personale di Enel per la disalimentazione. Dalle verifiche effettuate, la cabina di trasformazione era invasa da acqua per la probabile rottura della tubazione. Sul posto anche la polizia municipale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA