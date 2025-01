Meredith, udienza pubblica per ricorso Knox sulla calunnia

Ci sarà una nuova udienza pubblica per le vicende legate all'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel novembre del 2007. Sarà infatti discusso in aula, e non in camera di consiglio come stabilito inizialmente, davanti alla prima sezione della Cassazione il 23 gennaio, il ricorso presentato dalla difesa di Amanda Knox contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze che, nel giugno scorso, l'ha condannata per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba a tre anni di reclusione, già scontati con i quasi quattro passati in carcere prima di essere assolta, poi definitivamente, per il delitto al quale si è sempre proclamata estranea.

Secondo quanto risulta all'ANSA è stata infatti accolta la richiesta della difesa dell'americana - rappresentata dagli avvocati Luca Luparia Donati e Carlo Dalla Vedova - di discussione orale del procedimento. Per il quale era stata decisa inizialmente la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti. I legali hanno chiesto l'annullamento della sentenza di condanna per calunnia.

In aula non dovrebbe esserci Knox (come invece era successo a Firenze) anche se una decisione definitiva non sarebbe stata ancora presa.

Nel procedimento è costituito anche Lumumba con l'avvocato Carlo Pacelli.



