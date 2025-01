Il ritorno di Fruit of the Loom, collezione con Date

Sono passati 20 anni da quando quattro amici toscani hanno dato vita al marchio di sneakers Date, acronimo dei nomi dei fondatori: Damiano, Alessandro, Tommaso, Emiliano. Oggi il marchio, che ha un fatturato di 20 milioni di euro e conta su una distribuzione capillare in oltre 950 multi-marca in tutto il mondo e su tre monomarca (Milano, Firenze, Roma), arriva a Pitti Uomo 107 per lanciare una collaborazione internazionale con Fruit of the Loom, la famosa azienda delle T-shirt e felpe di cotone colorate, fondata nel 1851 da due fratelli a Rhode Island, negli Stati Uniti.

La collezione, che include sneakers e abbigliamento, è stata realizzata sotto la guida stilistica di Leo Colacicco, fondatore del brand LC23, che ha mixato l'heritage di Fruit of the Loom con l'estetica contemporanea del brand toscano. La collezione A/I 2025/26 del marchio di calzature, invece, punta sui modelli Torneo, una sneaker in camoscio, e Court 2.0 colored rose per la donna con dettagli in velluto bordeaux, lacci in lana e finiture in camoscio.



