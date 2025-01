Condannato a 10 anni lo psicologo che abusava delle pazienti

Dieci anni di condanna allo psicologo che agganciava le giovani pazienti - alcune minorenni - nelle scuole della Val di Nievole, in Toscana, zona di Montecatini Terme. E che poi come specialista di fiducia ne abusava sessualmente nel suo studio privato.

Ora una sentenza del tribunale di Pistoia punisce, al termine di un processo in rito abbreviato, il professionista, 47 anni, iscritto all'Ordine professionale.

L'uomo fu arrestato in carcere (poi è tornato libero) il 15 novembre 2023, a seguito di indagini della procura e della polizia partite da denunce di 10 ragazze. I fatti sono stati ricostruiti lungo un arco temporale che va dal 2013 al 2023. Quando vennero abusate, quattro giovani pazienti avevano meno di 16 anni, tre fra i 16 e i 18 anni, le altre erano maggiorenni. Con loro, affermano le accuse, intratteneva pure conversazioni via social network usando un nickname, senza rivelare di essere il loro psicologo.

L'uomo aveva conosciuto le vittime a incontri informativi ospitati dalle scuole per promuovere un certo sportello di assistenza psicologica. Poi era riuscito a diventare loro professionista di fiducia e le vedeva nel suo studio privato, situato nello stabile dove ha l'abitazione. Le sedute, hanno ricostruito le indagini del commissariato di Montecatini, partivano con tecniche di respirazione e di rilassamento, ma poi arrivavano alle molestie sessuali, a contatti fisici che gli inquirenti definirono "irregolari". Lo psicologo si distendeva accanto alle pazienti in una stanza allestita con dei materassini.

La prima denuncia alle autorità è del gennaio 2023 e venne fatta da una ragazza minore all'epoca degli abusi. Poi la polizia raccolse i racconti di una decina di pazienti. Ora la condanna al 47enne. Oltre ai 10 anni, la sentenza stabilisce per l'imputato anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per le stesse accuse di abusi sessuali. Nel processo il pm Giuseppe Grieco, che ha coordinato le indagini del commissariato di polizia di Montecatini Terme, aveva chiesto otto anni.

Ma il giudice Luca Gaspari è salito a 10 e ha anche previsto una provvisionale per il risarcimento in sede civile di 10.000 euro per nove parti civili e 3.000 per un'altra. Tra le ragazze che si sono costituite in giudizio alcune hanno ascoltato la lettura della sentenza in aula e sono scoppiate a piangere. I difensori dello psicologo hanno annunciato ricorso in corte di appello.





