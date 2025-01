Anna Molinari, accordo di licenza quinquennale con Franco Rossi

Si apre un nuovo capitolo per la linea di abbigliamento Anna Molinari, marchio fondato dalla stilista emiliana nel 1995 e dedicato a un pret-a-porter donna di lusso dallo stile romantico, sofisticato e molto femminile. È stato siglato un accordo di licenza di 5 anni con l'azienda toscana Franco Rossi specializzata in maglieria di alta qualità da 50 anni (fondatrice del marchio Alpha Studio), per il design, la produzione e la distribuzione.

Disegnato per diversi anni dalla figlia della stilista, Rossella Tarabini, il marchio è sempre stato in seno alla società Blufin (insieme a Blumarine e Blugirl), il gruppo fondato da Molinari assieme al marito Gianpaolo Tarabini, scomparso in un incidente in Africa nel 2006. Ora per il marchio si prospetta un futuro nel settore premium, con la prima collezione disponibile sul mercato per l'autunno/inverno 2025/26, presentata oggi a Firenze in occasione di Pitti Uomo.

"Siamo entusiasti di poter lavorare su una linea così iconica e raffinata come Anna Molinari - spiega Paolo Rossi, Ad di Franco Rossi -. Si allinea perfettamente con la nostra visione del lusso discreto e senza tempo e avrà una posizione di rilievo all'interno del nostro portafoglio dei brand in licenza".

Questa prima collezione è fatta di maglieria realizzata con materiali pregiati (cashmere e lana merino), linee semplici ma decise e dettagli ricercati. Ci sono sempre i must del marchio: twin set foderati in seta, colli in visone lime abbinati al cashmere, ricami fatti a mano e anche i caban reversibili in misto cashmere. Immancabile anche la 'rosa tricot', simbolo di tutte le collezioni ideate dalla stilista emiliana, nominata cavaliere del lavoro nel 2010 e premiata a livello globale per la sua creatività.



