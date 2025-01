A Firenze 11 patenti ritirate per l'uso del cellulare alla guida

Ritirate 11 patenti a Firenze nell'ultima settimana per l'utilizzo del cellulare alla guida.

E' il bilancio di una serie di controlli della polizia municipale dopo l'introduzione del nuovo codice della strada.

Qualcuno, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stato sorpreso mentre con una mano teneva il telefonino all'orecchio impegnato in una conversazione, qualcun altro invece lo usava per chattare o per controllare i social network, ma c'è anche chi, pur con il vivavoce inserito, lo teneva comunque in mano.

Tra i multati due neo patentati. Da segnalare il caso di un conducente fiorentino talmente impegnato a chattare con il proprio telefono da non accorgersi dell'alt intimatogli da un agente impegnato nel posto di controllo in via Forlanini. Comportamento simile per una 40enne russa con residenza e patente italiana che, incolonnata nel traffico, era talmente impegnata in una telefonata con il telefono appoggiato all'orecchio destro che sfilava a fianco di una pattuglia in moto anch'essa incolonnata nel traffico. La sanzione è di 250 euro con 5 punti decurtati dalla patente (10 per i neo patentati). Tutte le patenti, si spiega ancora dal Comune, sono state ritirate nell'immediato e inviate alla prefettura per la sospensione prevista da un minimo di 15 giorni a 2 mesi.

Durante i controlli è stata anche recuperata un'auto risultata rubata lo scorso dicembre: all'interno era presente una cassa cambia soldi-gettoni per le slot machine (del valore di oltre 10.000 euro), a sua volta rubata in un bar di Scandicci. Dopo gli accertamenti l'auto e la cassa sono stati restituiti ai legittimi proprietari.



