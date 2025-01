Trasporta in Panda hashish per 400.000 euro, arrestato su A1

Colpo della Polstrada di Arezzo-Battifolle in Autostrada del Sole dove ha scoperto un uomo di 45 anni che su una Fiat Panda trasportava 40 chili di hashish, suddiviso in 391 panetti. Il carico di droga ha un valore stimato allo spaccio finale di circa 400.000 euro.

I poliziotti per tre volte non sono riusciti a fermare la macchina, mentre era diretta verso sud, nonostante l'alt. Poi, quando finalmente la vettura è stata bloccata, gli agenti, seguendo attentamente i protocolli operativi, hanno avvicinato l'uomo, apparso in evidente agitazione - sudava - e ispezionato l'abitacolo. Nel sedile posteriore c'erano due scatole e altre due erano nel portabagagli. Dentro c'erano 391 panetti termosaldati. Le quattro scatole erano accuratamente rivestite di legno compensato, polistirolo e schiuma espansa per nascondere l'odore tipico dell'hashish. Le analisi al gabinetto provinciale di polizia scientifica hanno confermato che si trattava di hashish. Il 45enne è stato arrestato e condotto in carcere dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria.



