Parte da Firenze la foresta che sarà piantata a Valencia

Parte da Firenze, nel cortile del Museo di Sant'Orsola, il progetto ImForest025 (Itinerant mediterranean forest) che nel corso di quest'anno porterà una porzione di bosco mediterraneo attraverso l'Europa fino alla Spagna, a Valencia, dove gli alberi saranno messi a dimora per contribuire al risanamento ambientale della città duramente colpita dagli avvenimenti alluvionali del 2024.

L'iniziativa, promossa dall'organizzazione non profit LWCircus-Onlus, network per lo sviluppo sostenibile, è stata presentata a Firenze. Una prima porzione di bosco, con una dozzina circa di alberi, è stata installata nel chiostro del Museo Sant'Orsola dove sarà visitabile fino al 19 giugno su prenotazione. A seguire il progetto uscirà dalle mura del museo facendo tappa in città e aumentando di numero, per arrivare a oltre 100 alberi. In autunno poi partirà per nuove destinazioni, tra cui si prevede la XIII Biennale internazionale del Paesaggio di Barcellona nell'ambito dell'evento di eco attivismo pop up green.

"Come tappa ultima ci proponiamo la città di Valencia, a fine novembre 2025 - spiega la coordinatrice del progetto Annacaterina Piras -, con successiva messa a dimora delle piante a ripristino e consolidamento della naturalità locale, stravolta dagli avvenimenti alluvionali del 2024, attraverso un progetto di risanamento ambientale condiviso con la comunità". La presentazione pubblica del progetto è in programma domani, 14 gennaio, a Sant'Orsola con un programma tra open talk, concerti e performance legati al tema della foresta urbana.



