Operaio al lavoro in strada muore travolto da un albero

Un operaio è morto stamani travolto da un albero in provincia di Pistoia, a Pescia.

Secondo quanto appreso l'uomo, 59 anni, residente a Pescia, stava tagliando l'albero che gli è poi crollato poi addosso. Sul posto intervenuti con i sanitari i vigili del fuoco, i carabinieri e anche il personale della medicina del lavoro.

L'operaio era dipendente di una cooperativa che si occupa della manutenzione del verde per conto del Comune.

L'incidente si è verificato lungo via Colli Veneri, una strada sterrata che porta a una zona boschiva. Da capire se nel crollo della pianta possa avere o no influito il forte vento che interessa anche la provincia di Pistoia. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso i rilievi del personale della medicina del lavoro della Asl.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA