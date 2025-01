Attentato incendiario alla caserma dei Carabinieri del Mugello

Un attentato incendiario ha danneggiato la notte scorsa il portone della caserma della compagnia dei carabinieri di Borgo San Lorenzo (Firenze), competente sul Mugello.

Ci sono stati danni materiali, non alle persone. Indagini in corso per trovare gli autori. Secondo ricostruzioni è stato lanciato un solo ordigno idoneo, però, a sviluppare la fiamma necessaria per bruciare il portone che ha avuto ingenti danni.

L'allarme è scattato subito, sul posto sono accorsi i pompieri. La caserma è in pieno abitato. Al vaglio le immagini delle telecamere disponibili sui probabili tragitti di arrivo e di fuga di chi ha attuato l'attentato.

I carabinieri, oltre al rintraccio degli autori materiali dell'attentato incendiario all'ingresso della caserma di via Gramsci, stanno monitorando se ci sono rivendicazioni al riguardo. Il fuoco ha completamente danneggiato il portone e, in parte, l'intonaco della facciata dell'edificio. I pompieri hanno spento il rogo prima che le fiamme si propagassero oltre.

L'attentato c'è stato verso le 4.

Lega: 'Attentato alla caserma dei Carabinieri del Mugello non vada sotto silenzio'

"Pieno e incondizionato sostegno alle forze dell'ordine. Pericolosi gli atteggiamenti di quella parte politica che tende a minarne la credibilità", "il vile atto, compiuto nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio con un ordigno incendiario, nei confronti del portone della caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, non può e non deve passare sotto silenzio. Occorre che tutte le istituzioni e tutte le forze politiche, senza alcun distinguo, affermino con forza la vicinanza alle forze dell'ordine". Lo scrive in una nota la Lega riguardo all'attentato alla caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo (Firenze), sede della compagnia del Mugello.

"E' indispensabile che gli autori di un gesto così ignobile e vigliacco vengano puniti severamente - afferma il capogruppo Giampaolo Giannelli, capogruppo Lega all'Unione comunale del Mugello - ma occorre anche prestare estrema attenzione a quanto sta accadendo a livello nazionale. Negli ultimi giorni, infatti, alcuni esponenti politici, hanno rilasciato dichiarazioni, in merito a alcuni episodi di cronaca accaduti, che certamente non sono portatrici di sentimenti positivi nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine".

"Tutto questo - conclude l'esponente della Lega - deve far riflettere. Perchè colpevole nei confronti di chi, ogni giorno, spende lacrime, sudore e sangue per garantire la nostra sicurezza, non è soltanto chi compie atti di violenza, ma anche chi, con frasi e commenti inopportuni, tende a minarne la credibilità. Dalla parte delle forze dell'ordine; ora e sempre".

