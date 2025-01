Albero cade su scuolabus nel Fiorentino

Un albero è caduto su una scuolabus nel comune di Rignano sull'Arno, in provincia di Firenze. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco. Tutto è accaduto intorno alle 8.20 lungo la strada comunale del Salceto.

A seguito della caduta dell'albero sulla scuolabus otto bambini e due adulti, l'autista e l'accompagnatrice sono stati portati in ospedale per controlli o cure. E' quanto si apprende da fonti sanitarie che parlano di traumi leggeri. In particolare sei bambini sono stati portati per controlli pediatrici all'ospedale di Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli. Due invece quelli trasportati al pediatrico Meyer. A Ponte a Niccheri portati anche autista e accompagnatrice.

"Abbiamo avuto fortuna perché l'albero caduto ha rotto solo il parabrezza". Così Giacomo Certosi, sindaco di Rignano sull'Arno (Firenze), che questa mattina si è recato sul luogo dove un albero di alto fusto è caduto su uno scuolabus. La pianta ad alto fusto che è crollata ha investito lo scuolabus sulla parte anteriore, danneggiando il parabrezza.

