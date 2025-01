Oliviero Toscani, condizioni stazionarie e molto gravi

Al momento sono stazionarie, e rimangono gravissime, le condizioni di Oliviero Toscani, ricoverato da venerdì all'ospedale di Cecina (Livorno), comune non lontano da Casale Marittimo dove il celere fotografo, 82 anni, vive da tempo. Toscani, dopo essere arrivato al pronto soccorso il 10 gennaio scorso, è stato poi ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata.

Al fotografo milanese nel 2023 è stata diagnosticata l'amiloidosi, malattia rara e grave, che provoca depositi di proteine nei tessuti e negli organi: in Italia colpisce circa 800 persone l'anno. È stato lo stesso Toscani, ad agosto scorso, a rivelare la sua patologia in un'intervista.



