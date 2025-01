Crolla pino secolare a Scandicci, danni ad auto in sosta e tetti

Un pino monumentale è caduto questa mattina attorno alle 10 in un giardino comunale a Scandicci (Firenze), in via Burchietti. Nessuna persona è rimasta ferita, danneggiate invece tre auto parcheggiate e uno scooter, oltre a due porzioni di tetti. Colpiti anche un quadro dell'Enel, con alcune utenze domestiche rimaste isolate, e uno dell'illuminazione pubblica, circostanza quest'ultima che lascerà al buio il centro cittadino per la prossima nottata. La strada è stata chiusa al traffico. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest e di San Casciano in Val di Pesa, presenti con due squadre un'autoscala e un'autogru per la rimozione del pino. Al lavoro anche personale Enel per riattivare le utenze domestiche rimaste senza corrente.

Sul posto squadre di volontari di Racchetta e Humanitas, la sindaca Claudia Sereni, il vicensindaco Yuna Kashi Zadeh e gli assessori Lorenzo Tomassoli e Lorenzo Vignozzi, oltre a dirigenti e tecnici del Comune. Il pino caduto, alto circa 25 metri, fa sapere l'amministrazione, era l'unico albero secolare presente nel territorio cittadino. La pianta era sottoposta a verifiche periodiche, anche con controlli di trazione: dai monitoraggi non erano emerse criticità.



