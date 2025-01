Corteo pro Palestina Firenze, 'stop a indignazione selettiva'

Nuova manifestazione a Firenze in solidarietà con il popolo palestinese. Alcune centinaia i partecipanti al corteo promosso da Firenze per la Palestina e Giovani Palestinesi Firenze, partito poco prima delle 16 da piazza Santa Maria Novella e diretto in piazza San Marco.

"Abbiamo visto tutti le immagini di Los Angeles, devastata dalle fiamme, bruciata e rasa al suolo - ha detto in apertura del corteo Sereen Debuch dei Giovani palestinesi di Firenze -.

In quei momenti come non pensare a Gaza dove non ci sono solo le fiamme di un incendio, ma le bombe, i missili che radono al suolo interi quartieri, lasciando solo una serie di tende bruciate. Come possiamo tollerare che la nostra indignazione resti selettiva? Dov'è lo sconvolgimento? Dov'è il dolore per un genocidio che si consuma da più di 450 giorni e che in realtà si perpetua da più di 76 anni, come possiamo guardare in faccia la storia e ignorare ciò che sta succedendo?". Annunciata anche una nuova manifestazione, a Firenze, come in altre città d'Italia per il 25 gennaio, alla vigilia della Giornata della memoria che sarà celebrata il 27. "Senza un intervento dal basso, senza pressione sulla politica, sull'informazione, lo sterminio continuerà indisturbato, è necessario fare la nostra parte per fermare questo orrore", l'appello di Firenze per la Palestina.

In piazza oltre all'abituale striscione 'Gaza è un genocidio', un enorme bandiera palestinese, vessilli della pace e delle sigle della sinistra antagonista, tra cui Carc e Pmli.



