Stefano Massini nuovo direttore artistico della Pergola

Stefano Massini è il nuovo direttore artistico della Teatro della Pergola di Firenze.

L'annuncio è stato dato l'11 gennaio, alla presenza dello scrittore e drammaturgo, dalla sindaca di Firenze Sara Funaro.

Una nomina per "stima, fiducia, esperienza, per le indubbie qualità professionali e artistiche", ha detto Funaro sottolineando che quella di Massini, "più che una nomina, è stato un corteggiamento artistico".

La sindaca ha anche ringraziato Massini per aver espresso la richiesta decurtarsi del 20 per cento il compenso rispetto alla precedente direzione artistica: "Un valore aggiunto fondamentale".



