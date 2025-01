Inseguito tenta ferire con coltello un carabiniere,arrestato

Inseguito a piedi da una pattuglia dei carabinieri ha poi avuto una colluttazione con uno dei militari che avrebbe cercato di colpire con un coltello: l'arma, si spiega in una nota dei militari, ha reciso fortunatamente solo il tessuto del giaccone, senza provocare ferite. Durante la concitata fase dell'arresto, uno dei militari è inoltre rimasto leggermente ferito a una spalla e a un ginocchio. E' accaduto stamani intorno alle 5:20 a Pisa, nella zona di Porta a Mare.

Tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale i reati ipotizzati nei confronti del fermato.

Tutto ha avuto inizio, si spiega dall'Arma nella nota, quando la pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio in via II Settembre ha notato un uomo con il volto coperto da un passamontagna e armato di un coltello tipo pugnale. Gli è stato così intimato l'alt ma l'uomo ha tentato la fuga a piedi. C'è stato un breve inseguimento e la "la situazione è poi rapidamente degenerata in una violenta colluttazione" nel corso della quale l'uomo avrebbe cercato di colpire uno dei militari col coltello, venendo infine bloccato. Nel corso delle successive perquisizioni, su veicoli e a casa, i carabinieri hanno sequestro 4 smartphone, il manico del coltello, nastro adesivo e una modica quantità di cocaina e hashish, il tutto posto sotto sequestro. Per i carabinieri l'arrestato, quando è stato intercettato, forse era intenzionato a compiere furti in casa. Si indaga ora per accertare eventuali collegamenti con recenti casi di furto nella zona di Porta a Mare e nelle aree limitrofe.



