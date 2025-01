Incidente di caccia nel Senese, 59enne in ospedale

Incidente di caccia questa mattina nel Senese, a rimanere ferito un 59enne raggiunto, da una prima ricostruzione, da un colpo di fucile accidentale di rimbalzo. E' quanto accaduto nel comune di Castellina in Chianti, nei pressi del Castello di Monternano.

Per soccorrere l'uomo in una zona boschiva impervia sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi e personale Saf (Speleo alpino fluviale) della sede centrale.

Successivamente l'uomo è stato recuperato e trasportato fino all'ambulanza, che ha provveduto a condurlo all'ospedale di Siena per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi e sull'accaduto indagano i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA