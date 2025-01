Vento forte, codice giallo sulla Toscana centro occidentale

Aria fredda in arrivo tra oggi e domani in Toscana porterà locali piogge e un rinforzo dei venti di grecale, destinati a rinforzarsi nella giornata di sabato in particolare sulle pianure settentrionali, sui rilievi e sulla costa.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento forte nelle zone del Valdarno Fiorentino e Inferiore e del Bisenzio e Ombrone Pistoiese dalle 16 alla mezzanotte di sabato 11 gennaio.

Intanto a Prato, in via Firenze, per ragioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità stamani sono stati abbattuti cinque alberi lungo la pista ciclabile. La stabilità degli alberi, spiega il Comune, era in fase di valutazione da parte dei tecnici di Consiag servizi nell'ambito dell'indagine sullo stato di salute di tutto il patrimonio arboreo cittadino. In occasione dei lavori sono stati effettuati ulteriori approfondimenti che hanno evidenziato diverse criticità, valutate poi come rischio elevato a causa del forte vento di ieri sera e dell'allerta meteo annunciata dalla mezzanotte di oggi a tutta la giornata di domani, determinando l'intervento in somma urgenza per precauzione.



