Non si ferma ad alt, inseguito a tutta velocità e arrestato

Un inseguimento a tutta velocità per 5-6 km sull'Aurelia tra Tirrenia e Calambrone si è concluso con l'arresto di un 26enne per resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia di una 45enne, che lo accompagnava, per lo stesso reato. E' successo giovedì pomeriggio quando una pattuglia ha intimato l'alt a un'auto, una Ford Mondeo station wagon. Il giovane conducente, anziché fermarsi, è scappato con manovre pericolose per chilometri lungo l'Aurelia e strade pertinenti, attraversando a forte velocità, i centri abitati mettendo in pericolo la popolazione e i conducenti degli altri veicoli.

La situazione, spiega l'Arma dei carabinieri, "è rapidamente degenerata, con i fuggitivi che hanno messo a repentaglio la sicurezza dei militari e degli altri automobilisti, percorrendo tratti di strada a velocità sostenuta e, in alcuni casi, contromano: una volta raggiunti hanno opposto una strenua resistenza fisica ai militari, nel tentativo di sottrarsi al controllo".

Gli accertamenti successivi dei carabinieri hanno rivelato che il 26enne, che abita nel Valdarno Inferiore, era alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente, così è stato anche denunciato anche per guida senza patente. L'auto, che appartiene a una terza persona estranea alla vicenda, è stata sequestrata.

Il 26enne dopo l'udienza di convalida, stamani, è stato messo agli arresti domiciliari.



