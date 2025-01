Fiorentina: Folorunsho sbarca a Firenze, 'sono molto contento'

Michael Folorunsho è sbarcato questa sera a Firenze. Il 26enne centrocampista proveniente dal Napoli è il primo acquisto di gennaio della Fiorentina, arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni per una cifra intorno agli 8 milioni di euro. Per il giocatore che va a completare la mediana dopo lo stop forzato di Edoardo Bove è pronto un contratto fino al 2029. Accolto dal team manager Simone Ottaviani Folorunsho è arrivato alla stazione di Santa Maria Novella e quindi si è recato al Viola Park per le visite mediche. ''Sono molto contento'' ha dichiarato rispondendo ai cronisti presenti il giocatore che punta al rilancio dopo il pochissimo spazio avuto a Napoli. L'obiettivo della Fiorentina è averlo a disposizione già per la trasferta di lunedì contro il Monza con cui sta trattando l'acquisto del difensore Pablo Marì, mentre per l'attacco resiste la candidatura, pur difficile e costosa, del brasiliano del Botafogo Luiz Henrique, anche se gli uomini mercato viola stanno seguendo pure altre piste.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA