Con le doglie bloccata nel traffico, polizia la scorta ospedale

In auto bloccata dal traffico e in preda alle doglie, donna incinta scortata in ospedale dalla polizia. È accaduto ieri pomeriggio in viale Belfiore a Firenze, mentre la circolazione in buona parte della città era congestionata a causa del deragliamento di un tram in seguito ad un incidente in viale Fratelli Rosselli.

Un agente libero dal servizio ha chiamato le volanti dopo aver notato la donna che, alla guida della sua auto, era in forte stato di agitazione: diretta all'ospedale di Careggi a causa dell'improvvisa rottura delle acque era rimasta bloccata sui viali a causa dell'incidente stradale. E 'intervenuta la pattuglia della polizia: uno degli operatori di polizia ha sostituito alla guida la donna che era in preda a dolori lancinanti mentre l'altro alla guida della volante, con i dispositivi di emergenza accesi ha aperto la strada per velocizzare la corsa verso l'ospedale. Una volta a Careggi, la donna è stata affidata al personale sanitario.



