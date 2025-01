Bove, un selfie per dire 'sono tornato a correre'

Edoardo Bove è tornato a correre a poco più di un mese dal malore che lo ha colpito lo scorso primo dicembre, al 17' del primo tempo di Fiorentina-Inter, per cui ha rischiato la vita e gli è stato installato un defibrillatore sottocutaneo removibile costringendolo per adesso a interrompere l'attività agonistica. Intanto il 22enne centrocampista viola, ancora di proprietà della Roma, ha ripreso a correre e ha voluto raccontare la cosa attraverso il proprio profilo Instagram dove ha postato una foto con cappellino, cuffiette e maglietta viola che spunta da una felpa nera, un accenno di sorriso e a corredo tre omini che corrono. Bove si è fotografato su un percorso sulle rive dell'Arno, in zona Firenze Sud, alle spalle alcune scritte fra le quali 'Curva Fiesole': a fare da sottofondo le note di 'Una vita da mediano' di Luciano Ligabue. ''E' bello vederti felice'' fra i vari commenti lasciati dai tifosi sotto il suo post.. Qualche giorno fa il centrocampista era stato immortalato sui canali della Fiorentina con il fischietto in mano e indosso la divisa dello staff del tecnico Palladino ad arbitrare una partitella di allenamento dei compagni al Viola Park.



