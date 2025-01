Avatar di Miss Italia risponde a utenti online ospedale Siena

Voce e volto di Miss Italia 2024 risponderanno alle richieste di informazioni degli utenti online dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. E' stata presentata 'Ofelia', l'avatar frutto dell'intelligenza artificiale ispirata ad Ofelia Passaponti, la giovane senese reginetta d'Italia dello scorso anno.

Ofelia risponderà alle domande su contatti e ubicazione dei dipartimenti e dei reparti, procedure e modalità di effettuazioni di prestazioni e ritiri referti, informazioni di carattere generale dell'azienda. Sono stati inoltre sviluppati dei web server che permettono di fornire dati in tempo reale su, per esempio, il numero di pazienti al pronto soccorso o la disponibilità di posti auto nei parcheggi vicino all'ospedale. A supportare il programma altri due assistenti virtuali, Guido e Camilla, con le sembianze di due professionisti dell'azienda ospedaliera, ed il robot AouIa. Sul sito internet dell'ospedale senese si potranno trovare delle copie speculari di queste persone, con movenze e voci proprie uguali alle loro. "Onorata e felice per aver indossato una veste nuova - ha detto Miss Italia -. Il mio compito, come avatar, sarà quello di accompagnarvi nel mondo dei servizi sanitari, rendendo più semplice e accessibile la fruizione delle informazioni". Per l'assessore alla sanità della Regione Toscana Simone Bezzini "è un modo innovativo e assolutamente al passo con i tempi per migliorare l'accoglienza degli utenti e abbattere le barriere per le persone che hanno meno familiarità con il mondo digitale". Il dg dell'Aou senese Antonio Barretta ha osservato come "anche un sorriso virtuale può contribuire a migliorare l'approccio tra ospedale e utenza" e per il policlinico "l'accoglienza è sempre più importante e per questo vogliamo potenziare anche le funzionalità digitali e interattive".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA