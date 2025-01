Auto fuori strada e si ribalta, 56enne muore a Firenze

Un uomo di 56 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23 sulla via Volterrana, sulle colline intorno Firenze. Per cause ancora da accertare l'auto su cui viaggiava l'uomo è finita fuori strada dopo uno sbandamento di circa 30 metri, e si è poi ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

L'auto ha perso il controllo all'altezza del primo tornante da via di Giogoli verso Firenze. Gli operatori del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. La vittima era uno dei tifosi storici della Fiorentina e per questo molto conosciuto in città.



