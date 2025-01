Rockets, concerto a Firenze per i 50 anni di carriera

Mezzo secolo di carriera per i Rockets, storico gruppo francese pioniere del rock elettronico, che saranno in scena a Firenze il 4 febbraio al Teatro Cartiere Carrara dove presenteranno il nuovo album, 'The Final Frontier', uscito lo scorso autunno, dove avanguardia musicale e sperimentazione si fondono nell'inconfondibile impronta musicale della band, che ha ispirato sonorità di gruppi come Daft Punk e Depeche Mode.

Il gruppo ha raggiunto fama a livello mondiale tra gli anni Settanta e gli Ottanta vendendo milioni di dischi con brani come 'Future Woman', 'Space Rock', 'One More Mission', 'Electric Delight', la reinterpretazione di 'On the Road Again' (cover del brano omonimo dei Canned Heat), e 'Galactica', tormentone del 1980.



