Rapina due volte la stessa farmacia, un 76enne arrestato

Arrestato un rapinatore, 76 anni, originario di Novara ma dimorante a Livorno, che armato di una pistola-giocattolo ha minacciato i farmacisti nel loro negozio a Pisa per farsi consegnare il denaro. L'uomo aveva rapinato la stessa farmacia anche lo scorso 27 dicembre e si era fatto consegnare con le stesse modalità 2.000 euro in contanti. Ma ieri sera gli agenti lo hanno bloccato e sottoposto a fermo alla stazione ferroviaria prima di trasferirlo in carcere. Gli inquirenti lo avevano infatti identificato dopo la prima rapina di dicembre, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza urbana visto che il bandito era entrato nella farmacia con il volto parzialmente travisato da un cappuccio salvo poi impugnare all'improvviso l'arma giocattolo per minacciare i farmacisti e farsi consegnare i soldi dell'incasso.

L'analisi delle telecamere ha permesso agli investigatori di accertare che dopo la rapina aveva raggiunto la stazione per poi allontanarsi da Pisa in treno e così ieri sera dopo la seconda rapina e visionate rapidamente dalla centrale operativa le immagini della fuga, i poliziotti lo hanno atteso direttamente alla stazione dove lo hanno bloccato e arrestato.



