In Toscana oltre 849mila vaccinati per influenza a fine 2024

Tra ottobre e dicembre 2024 in Toscana si sono vaccinati contro l'influenza in 849.584 cittadini, in crescita rispetto agli 810.978 del 2023. Altri 1305 l'hanno fatto nei primi giorni del nuovo anno. Lo fa sapere la Regione Toscana in una nota in cui fa il punto sui primi mesi della campagna vaccinale che proseguirà fino al marzo 2025.

In Toscana, oltre che dal medico di famiglia e il pediatria di libera scelta, ricorda la Regione, è possibile vaccinarsi presso nei centri delle Asl prenotandosi on line sul portale regionale all'indirizzo prenotavaccino.sanita.toscana.it. Chi ha più di 60 anni può farlo in una delle farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna. "Siamo soddisfatti dei risultati, frutto dell'organizzazione del nostro sistema sanitario e dell'ottimo lavori di squadra con medici di medicina generale, pediatri di libera scelte, Asl e farmacie convenzionate", commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. Per l'assessore "la vaccinazione tutela la salute di anziani e fragili ma salvaguarda anche il nostro sistema sanitario, evitando picchi di accesso nei pronto soccorso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA