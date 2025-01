Covid, in Toscana 224 casi e 4 decessi in una settimana

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 224 nuovi casi di Covid-19 e 4 decessi. S tratta di tre uomini e una donna con una età media di 75 anni: uno a Massa Carrara, due a Pisa e uno fuori regione. A oggi sono ricoverate in ospedale 102 persone (33 in più rispetto alla settimana precedente, più 47,8%), di cui 2 in terapia intensiva.

In 497 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (49 in più rispetto alla settimana precedente, più 10,9%).

A livello provinciale la Metrocittà registra 82 casi in più rispetto alla settimana precedente, Prato 15, Pistoia 2, Massa Carrara 5, Lucca 18, Pisa 28, Livorno 20, Arezzo 17, Siena 20 e Grosseto 16. Da inizio epidemia sono 12.724 le vittime: 3.989 nella Città metropolitana di Firenze, 1.006 in provincia di Prato, 1.164 a Pistoia, 758 a Massa Carrara, 1.125 a Lucca, 1.462 a Pisa, 963 a Livorno, 818 ad Arezzo, 748 a Siena, 473 a Grosseto, a cui vanno aggiunte 218 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.



