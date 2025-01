A Firenze scritta per Acca Larentia, indaga la digos

"Asfalto di sangue. Il loro odio nelle mani, nei nostri cuori il giuramento immortale. Acca Larentia". E' quanto si legge in una scritta lunga una decina di metri vergata con una bomboletta spray di colore nero apparsa nella notte in via Pisana e riferita ai fatti di Acca Larentia.

frase "un grido squarcia la notte: presente. Hl 78". Sulla vicenda indaga la Digos della questura di Firenze.

Poco distante, sempre su un muro in via Pisana, un'altra scritta della stessa matrice: "Un grido squarcia la notte: presente. Hl 78". La digos ha chiesto al Comune la cancellazione delle due scritte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA