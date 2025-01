Pisa inaugura un altro bosco per i nuovi nati, 100 alberi

Il Comune di Pisa ha inaugurato oggi un nuovo bosco dedicato simbolicamente ai nuovi nati dell'anno precedente, in tutto 546: 100 gli alberi, borgolaro, platano, pioppo bianco, pioppo nero e gelso, piantumati nell'area verde di via De Andrè a Calambrone, sul litorale pisano, dando vita al Bosco del mare. L'iniziativa, prevista inizialmente per il 21 novembre, è stata rimandata a causa del maltempo e l'amministrazione ha scelto la data del 6 gennaio per far coincidere l'inaugurazione del bosco con il festeggiamento dell'Epifania, che è arrivata a Calambrone in sella alla Vespa, grazie alla collaborazione della "Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club", e ha portato le calze con i dolci ai bambini presenti.

"Con il Bosco del mare a Calambrone - ha detto il sindaco, Michele Conti - siamo al settimo bosco urbano che abbiamo realizzato nei quartieri cittadini: dal 2018 ad oggi sono 700 i nuovi alberi piantati pensando alle future generazioni". Secondo il vicesindaco con delega al verde pubblico Raffaele Latrofa "il rinnovo arboreo della città ci ha permesso di passare dai 18.221 alberi del 2018 ai 21.374 del 2024, con un aumento di 3.153 piante al netto delle sostituzioni e a fine 2025, con la realizzazione del Parco di via Pungilupo che prevede 1.500 nuove piante e altri interventi, il patrimonio arboreo crescerà fino a circa 23.200 unità, a cui devono essere sommate anche le quasi 8mila piantine forestali messe a dimora con le operazioni di rimboschimento arboreo".



