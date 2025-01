A Firenze la Befana è arrivata anche sul Dragon boat

A Firenze la Befana è arrivata anche navigando sull'Arno a bordo di un Dragon Boat: è approdata al pontile dei Canottieri Comunali Firenze in lungarno Ferrucci per portare calze piene di dolci ai bambini. L'iniziativa è stata organizzata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) di Firenze e dai Canottieri comunali Firenze.

Le Florence dragon lady-Lilt, le donne operate al seno che fanno parte degli equipaggi delle 'barche di drago', e le altre socie della Canottieri comunali vestite da befane hanno offerto dolci, pandori, panettoni, thè e cioccolata calda e hanno invitato tutti a una gita sul fiume a bordo dei Dragon boat. La Scuola italiana cani salvataggio ha sorvegliato le escursioni in Arno e, con i suoi cani, ha garantito una presenza graditissima da adulti e bambini.

"Le befane-vogatrici portano dolci e sorrisi ai bambini ma anche un messaggio a tutti: attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce, le cure e lo sport la lotta al tumore è una sfida possibile" commentano Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze e Gabriele Maciocco, vicepresidente Canottieri comunali Firenze. La Florence dragon lady Lilt è una squadra composta da donne operate di tumore al seno che praticano il dragon boat, una disciplina sportiva dalle antiche origini orientali, che negli ultimi anni si è diffusa in tutto il mondo, su barche con la testa e la coda a forma di drago.



