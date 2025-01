Debutta a teatro 'L'assaggiatrice di Hitler' con due interpreti

Prima nazionale al Teatro delle Arti di Lastra a Signa (Firenze) per 'L'assaggiatrice di Hitler', spettacolo tratto dal romanzo di Rosella Postorino, 'Le assaggiatrici', vincitore del premio Campiello 2018 e del Prix Jean-Monnet 2019. Andrà in scena il 9 e il 10 gennaio con regia di Sandro Mabellini. Gli spettatori potranno anche partecipare a un incontro con Rosella Postorino, il regista e Gianfranco Pedullà, co-autore della riduzione teatrale in programma il 10 gennaio alle ore 18:30 nel foyer del teatro Popolare d'Arte.

La messa in scena di 'L'Assaggiatrice di Hitler', si spiega, si propone di coinvolgere lo spettatore in un'esperienza intima e suggestiva. Due sole attrici, Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, interpretano tutti i personaggi della storia, sostenute dalla musica dal vivo di Marlene Fuochi. Grazie a una raffinata drammaturgia della parola, del suono, della luce e del corpo, gli spettatori saranno chiamati a 'riempire con l'immaginazione' i vuoti, rendendo lo spettacolo un vero e proprio film senza cinema.



