A Firenze 'non si canta napoletano', 26enne denuncia sui social

A Firenze, o almeno in qualche locale, non sarebbe "gradito" il dialetto napoletano. A denunciarlo, anche sui social, con un video in cui racconta l'episodio di cui è stato protagonista, è un 26enne, Pasquale Abbatiello, originario di Benevento e dottorando in diritto amministrativo, che racconta la vicissitudine personale in un locale fiorentino.

"Qui non si canta in napoletano", gli è stato detto mentre al karaoke intonava le note di un brano di Angelo Famao dal titolo "Tu si a fine do munno", il cui testo, tra l'altro, non è tutto in dialetto napoletano.

"Ed io, offeso, - sottolinea - sono andato via dal locale insieme ai miei amici chiedendomi: ma Firenze è davvero razzista?" L'episodio, avvenuto a Capodanno, viene evidenziato dal 26enne, "si verifica peraltro anche in coincidenza con il decennale della scomparsa di Pino Daniele".



