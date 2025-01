Rapina in gioielleria a Montelupo Fiorentino, via con monili

Rapina questa mattina in una gioielleria nel centro di Montelupo Fiorentino (Firenze), in via della Pace, non distante dal palazzo del Comune. Intorno alle 10 due uomini con il volto coperto sono entrati nel negozio intimando alla titolare di consegnargli i gioielli.

Attimi di paura per la donna che è stata minacciata e fatta sdraiare a terra mentre i rapinatori portavano via monili in oro e argento il cui valore è ancora da quantificare. I due si sono poi dati alla fuga. Non è escluso che abbia agito anche un terzo complice. Testimoni parlano di due uomini armati di una pistola ma la circostanza è da verificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto alcune testimonianze e stanno visionando, con il supporto anche della polizia municipale, le immagini delle telecamere della zona.



