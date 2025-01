Codice giallo in Toscana per ghiaccio dalla mezzanotte fino alle 10 di domani, sabato 4 gennaio.

Il crollo delle temperature previsto su quasi tutta la regione a partire dalla serata di oggi, venerdì, determinerà infatti la formazione di ghiaccio specialmente nelle zone più umide. Inoltre il codice giallo per mareggiate già in corso su isole e costa centro-settentrionale è stato esteso fino alle 18 di oggi, venerdì.



